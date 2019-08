"C’è chi pensa alla prossima cambiale e chi deve farsi carico di pensare alla prossima generazione. È una scelta, come ogni cosa. Come lo è la vita. Il MoVimento 5 Stelle questa scelta l'ha presa da tempo. E non vi rinunceremo per nulla al mondo". Il leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio ha affidato a un post su Facebook, in tarda serata, il suo commento all'intervento di Matteo Salvini dal palco di Sabaudia, che di fatto ha inaugurato quella che sembra una nuova fase di trattativa nel governo. Il pretesto per avviare quello che potrebbe essere considerato un ‘preludio' di una crisi di governo, seppur a camere chiuse, è stato offerto dal voto sulle mozioni Tav, che ha spaccato la maggioranza.

A quel punto, dopo una giornata di riflessioni, e un colloquio a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Conte, Salvini ha detto che chiaramente che "qualcosa si è rotto" nei rapporti con i Cinque Stelle, e se che così non si può andare avanti: o si procede in modo più spedito con l'agenda leghista, magari modificando anche alcuni punti del contratto di governo dando la priorità ai temi del Carroccio, oppure la parola passerà agli elettori. Salvini potrebbe aver chiesto a Conte la testa di alcuni ministri, e si fanno i nomi del ministro dei Trasporti Toninelli, della ministra della Difesa Elisabetta Trenta, e anche del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Dal palco il leader della Lega chiarisce di non essere interessato alle poltrone, ma tra le righe è chiaro l'intento di mettere alle strette l'alleato di governo.

Tra appuntamenti cancellati (Salvini ne ha annullato due del suo tour delle spiagge in Abruzzo) e colloqui annunciati nei prossimi giorni (oggi potrebbe esserci un vertice Di Maio-Salvini) gli scenari possibili si definiranno in queste ore. E non è escluso il voto in autunno. Di Maio dal canto suo ieri sera ha sconvocato l'assemblea dei gruppi parlamentari, e dopo aver avuto un colloquio con Conte si è riunito a Palazzo Chigi con i suoi fedelissimi Bonafede e Fraccaro. Il leader pentastellato ha fatto sapere che non parteciperà all'incontro di Cavriago in programma questa mattina per impegni istituzionali. L'incontro sarà comunque presieduto dal ministro Alfonso Bonafede'. Rimandata anche la riunione con gli attivisti in programma per questa sera a Bologna.

Ecco lo sfogo di Di Maio sui social: