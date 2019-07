Alla fine anche Beppe Grillo sembra rassegnarsi alla svolta di Conte sul TAV. Il fondatore del Movimento 5 Stelle, infatti, pur continuando a dichiararsi contrario alla realizzazione della Torino – Lione, utilizza toni insolitamente pacati per commentare la decisione del Presidente del Consiglio di dare il via libera all’opera. E assolve sia Di Maio che Toninelli: “Credere che basti essere al governo, in tandem, per bloccare un processo demenziale come questo significa avere dimenticato che non siamo una repubblica presidenziale oppure una dittatura”. La conclusione del pezzo pubblicato sul suo blog è una presa d'atto della situazione: "Sono molto scontento della situazione che si è venuta a creare: saremo in Francia in un minuto e ci metteremo tre mesi a trovare una differenza, però, forse, avremo tolto di mano l’ennesimo pretesto ai fantocci dell’economia finanziaria. Decida il parlamento, è la democrazia bellezze (teniamocela stretta)".

Nello specifico, la valutazione di Grillo resta fortemente negativa, ma il ragionamento complessivo viene ora integrato da riflessioni di ordine più generale e da una certa dose di rassegnazione: