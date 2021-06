Ancora fumata nera per i candidati sindaco del centrodestra nelle grandi città. Ci si aggiornerà la prossima settimana. Lo hanno deciso i leader della coalizione dopo un'ora e mezza di vertice, servito per trovare una quadra su chi presentare alle prossime elezioni amministrative nei capoluoghi di Regione. Un'intesa che non è stata facile da trovare e seguita a numerose settimane di stallo. "Per fortuna le persone che si fanno avanti non mancano. Se stiamo litigando nel centrodestra? Mai. Uniti, graniti e compatti e vincenti", aveva commentato qualche ora fa il leader della Lega, Matteo Salvini, mettendo un punto alle voci sugli scontri interni tra le forze politiche alleate.

L'appuntamento delle amministrative in città come Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino sono fondamentali per i partiti. Nel centrodestra però, oltre a ribadire che si presenterà unito, non si riesce ancora a trovare un'intesa su chi candidare per la carica di primo cittadino nelle grandi città.

Rimane il nodo della capitale

Non è stato ancora individuato un nominativo condiviso da tutto il centrodestra per il Campidoglio. Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani si sono riuniti questo pomeriggio, ma non è stato trovato un nome su cui concordassero tutti. Il campo sembra però essersi ristretto a Roma su due candidati: si tratta di Simonetta Matone e Enrico Michetti. La decisione finale dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana.

A confermarlo è anche Vittorio Sgarbi che al termine del vertice ha raccontato ai giornalisti: "Non si chiude su nessun politico e vanno al ‘ballottaggio' come possibili candidati Matone e Michetti che saranno sondati. Martedì si dovrebbe chiudere". Per poi precisare che, al di là del nome, si tratterà di un candidato civico: "È stato definito che il candidato su Roma non sarà di Fratelli d'Italia e quello su Milano non sarà della Lega. Mi sembra chiusa ogni ipotesi di un candidato politico. Sarà un civico". Sgarbi ha anche spiegato: "C'è una preferenza di Giorgia Meloni per Michetti e di Matteo Salvini per Matone".

Stallo anche a Milano

La partita sarebbe quindi aperta su Roma, mentre per Milano non circolerebbe ancora nessun nome. "È un lavoro comune, il centrodestra è unito e compatto e non ha bisogno di fare le primarie. Stiamo arrivando al dunque e credo che nei prossimi giorni ci sarà la proposta definitiva. Sono molto ottimista", ha aggiunto Maurizio Lupi di Noi con l'Italia, uscendo dall'incontro. "La prossima settimana, anche domani ci saranno incontri, arriveremo a una decisione politica anche se si tratta di candidati civici", ha anche spiegato.

"Abbiamo analizzato e ristretto molto le candidature sul tavolo. Noi abbiamo detto che preferiamo candidati civici e anche gli altri sono sulla stessa linea. Salvini si è riservato di fare altri incontri nella settimana. Mi sembra che a breve si chiuderà su Roma Milano e mi auguro anche per Bologna", ha aggiunto ancora Giovanni Toti di Coraggio Italia uscendo dal vertice di centrodestra. E ancora: "Tutti concordano che un candidato civico in città difficili possa avere più possibilità al ballottaggio di sfondare sul fronte opposto, non è un giudizio di valore sui singoli che sono assolutamente stimabili".