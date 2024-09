Alluvione, governo Meloni dichiara stato di emergenza in Emilia Romagna e Marche: 24 milioni di aiuti

video suggerito

È durata pochi minuti la riunione del Consiglio dei ministri straordinaria prevista per stamattina: il governo Meloni, come aveva anticipato la premier, ha stanziato 20 milioni di euro di aiuti per l'Emilia-Romagna e altri 4 milioni di euro per le Marche. In entrambe le Regioni è stato deliberato lo stato di emergenza per dodici mesi.

Come comunicato da Palazzo Chigi, è stato il ministro della Protezione civile Nello Musumeci a illustrare la richiesta di stato di emergenza, "dopo la richiesta avanzata ieri dalla Regione e la celere istruttoria svolta dal Dipartimento nazionale". Lo stesso Musumeci era stato protagonista, pochi giorni fa, di una polemica con l'amministrazione regionale sull'utilizzo dei fondi statali per i lavori sul territorio. E proprio Musumeci ha presieduto l'incontro, dato che era assente la presidente del Consiglio Meloni. Uscendo da Palazzo Chigi ha commentato: "Nessuna polemica. A 70 anni non mi metto a polemizzare. Se poi gli altri hanno la voglia di farlo…Bene, hanno anche il diritto di farlo. A due mesi dal voto mi pare assolutamente fisiologico".

In Emilia-Romagna, lo stato di emergenza si applicherà nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. In più, come detto, è arrivato uno stanziamento da 20 milioni di euro che servirà per affrontare i primi interventi urgenti: è ancora in corso il soccorso della popolazione, l'assistenza agli sfollati, e bisognerà procedere con un primo ripristino della funzionalità delle infrastrutture e dei servizi fondamentali, dalle strade alle scuole.

Le stesse misure sono previste per le Marche, colpite a loro volta nella zona costiera da alluvioni e eventi meteorologici estremi dal 18 settembre in poi. In questo caso, il governo Meloni ha stanziato 4 milioni di euro per i primi interventi. Lo stato di emergenza in questo caso non sarà distinto in base alle province, ma riguarderà tutta la Regione Marche.