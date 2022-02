Addio mascherine all’aperto in tutta Italia dall’11 febbraio: l’annuncio del sottosegretario Costa “È in arrivo un provvedimento per togliere le mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le Regioni a partire dall’11 di febbraio”: lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

A cura di Annalisa Girardi

Via alle mascherine all'aperto dall'11 febbraio in tutta Italia, indipendentemente dai colori delle Regioni. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, spiegando che a breve arriverà un provvedimento ad hoc dal ministero. Giovedì prossimo scadrà il provvedimento con cui il governo, allo scoppio della quarta ondata e all'arrivo di Omicron nel nostro Paese, aveva introdotto l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto anche in zona bianca: senza un intervento particolare, quindi, nelle Regioni di colore diverso dal bianco questa misura resterebbe in vigore. E di fatto l'obbligo verrebbe meno, al momento, solo in Basilicata, Molise e Umbria. Il governo ha però deciso diversamente: in tutto il territorio nazionale, anche in zona gialla, arancione e rossa, non si dovrà più indossare la mascherina all'aperto.

"È in arrivo un provvedimento del Ministero della Salute per togliere le mascherine all'aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le Regioni a partire dall'11 di febbraio. Questo è un segno di speranza per tutti gli italiani", ha detto all'Ansa Costa, di Noi con l'Italia. Questa mattina sul tema era intervenuto anche l'altro sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Che, intervenendo a 24 Mattino su Radio 24, aveva detto: "Senza dubbio siamo tutti stanchi della mascherina all'aperto, al chiuso invece dovrà rimanere. Ci sarà una transizione, ma poi le toglieremo anche al chiuso. Da metà febbraio così come riapriranno anche alcune attività, come le discoteche ad esempio, toglieremo quelle all'aperto di mascherine".

Si tratta di un importante tassello nel processo di riaperture a cui ha dato vita il governo guidato da Mario Draghi. Di fatto per i vaccinati e i guariti non esistono già più le varie restrizioni delle zone colorate. Anche nella fascia rossa, secondo quanto stabilito nell'ultimo decreto, le chiusure e i divieti valgono solo per i non vaccinati. Insomma, si sta gradualmente tornando alla normalità. E il prossimo 31 marzo potrebbe non essere rinnovato lo stato di emergenza, se l'andamento della pandemia lo consentirà.