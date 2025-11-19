Esteri
PODCAST

“Per il futuro c’è tempo”, il racconto di una vita sotto occupazione in Palestina

Immagine
Audio wave

Segui Scanner.
Segui la rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.

Immagine

Nascere e crescere sotto occupazione non è semplice: check point, ingiustizie e uno zaino sempre con te nel caso in cui non riuscissi a rientrare a casa quella sera perché i soldati hanno chiuso i valichi della tua città .

Ti è piaciuto questo episodio di SCANNER?

Iyas Joubeh ci racconta come si cresce sotto occupazione e quale è stata la sua reazione quando è arrivato in Italia per studiare, con un racconto in presa diretta di un controllo a un check point.

Immagine

Segui Scanner.
Segui la rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.

Immagine

Il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

[Altro]

La violenza dei coloni e gli orfani armati contro i palestinesi

25:14

Masafer Yatta e le incursioni dell’IDF: puntata sul campo di Scanner

29:49

La Cisgiordania occupata e Gerusalemme Est in crisi: racconto sul campo di Scanner

31:22

I cecchini sparavano sui bambini: il racconto dall’assedio di Sarajevo

31:29
Ascolta tutte le puntate
Tutti i podcast
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views
Immagine

Segui Scanner.
Segui la rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.