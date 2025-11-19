“Per il futuro c’è tempo”, il racconto di una vita sotto occupazione in Palestina

Nascere e crescere sotto occupazione non è semplice: check point, ingiustizie e uno zaino sempre con te nel caso in cui non riuscissi a rientrare a casa quella sera perché i soldati hanno chiuso i valichi della tua città .

Iyas Joubeh ci racconta come si cresce sotto occupazione e quale è stata la sua reazione quando è arrivato in Italia per studiare, con un racconto in presa diretta di un controllo a un check point.