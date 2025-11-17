Masafer Yatta e le incursioni dell’IDF: puntata sul campo di Scanner

Segui Scanner.
Segui la rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.
Segui Scanner.
In viaggio da Gerusalemme verso Masafer Yatta con un tassista che racconta come dal 7 ottobre 2023 il turismo sia fermo e come la crisi economica stia investendo anche Israele, che nel frattempo però continua a costruire interi quartieri solo per gli israeliani.
Ti è piaciuto questo episodio di SCANNER?
Masafer Yatta, è una zona collinare a Sud di Hebron, dove è stato girato il film premio Oscar No Other Land e i soldati insieme ai coloni sono una presenza costante tra incursioni e provocazioni.
La puntata è un racconto in diretta di una giornata.