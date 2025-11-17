Esteri
Masafer Yatta e le incursioni dell'IDF: puntata sul campo di Scanner

In viaggio da Gerusalemme verso Masafer Yatta con un tassista che racconta come dal 7 ottobre 2023 il turismo sia fermo e come la crisi economica stia investendo anche Israele, che nel frattempo però continua a costruire interi quartieri solo per gli israeliani.

Masafer Yatta, è una zona collinare a Sud di Hebron, dove è stato girato il film premio Oscar No Other Land e i soldati insieme ai coloni sono una presenza costante tra incursioni e provocazioni.

La puntata è un racconto in diretta di una giornata.

Il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

