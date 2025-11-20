PODCAST

La nuova Nakba tra gli sfollati di Jenin

Nel 2025 sono 40.000 gli sfollati in Cisgiordania a causa delle operazioni dell'IDF nei campi profughi di Jenin, Nur Shams e Tulkarem. Giù profughi nel 1948, cacciati dalle loro case per la creazione dello stato di Israele, oggi si ritrovano di nuovo senza casa.

Con una testimonianza di un anno fa proprio dal campo di Jenin, prima che venisse raso al suolo, di una mamma alla quale hanno ucciso due figli durante un'operazione delle forze speciali israeliane.

Intanto a Gaza ci sono decine di morti in un attacco: la tregua viene violata costantemente da Israele.

Il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

“Per il futuro c’è tempo”, il racconto di una vita sotto occupazione in Palestina

32:11

La violenza dei coloni e gli orfani armati contro i palestinesi

25:14

Masafer Yatta e le incursioni dell’IDF: puntata sul campo di Scanner

29:49

La Cisgiordania occupata e Gerusalemme Est in crisi: racconto sul campo di Scanner

31:22
