La nuova Nakba tra gli sfollati di Jenin

Segui Scanner.
Segui la rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.
Segui Scanner.
Nel 2025 sono 40.000 gli sfollati in Cisgiordania a causa delle operazioni dell'IDF nei campi profughi di Jenin, Nur Shams e Tulkarem. Giù profughi nel 1948, cacciati dalle loro case per la creazione dello stato di Israele, oggi si ritrovano di nuovo senza casa.
Ti è piaciuto questo episodio di SCANNER?
Con una testimonianza di un anno fa proprio dal campo di Jenin, prima che venisse raso al suolo, di una mamma alla quale hanno ucciso due figli durante un'operazione delle forze speciali israeliane.
Intanto a Gaza ci sono decine di morti in un attacco: la tregua viene violata costantemente da Israele.