La Cisgiordania occupata e Gerusalemme Est in crisi: racconto sul campo di Scanner

Quattro ore per passare il confine, molte domande e controlli e una stella di David in bella vista appena passata la frontiera: la Cisgiordania è occupata dal 1967 da Israele e oggi vede intensificare gli attacchi dei coloni e dell'esercito contro la popolazione palestinese.

Il controllo ad un check point, una signora che rischia di essere arrestata perché ha gli occhiali da sole e la tensione che sale quando la fanno scendere dall'autobus.

Un racconto in presa diretta che termina a Gerusalemme Est, tra Sheik Jarrah e alla porta di Damasco della città vecchia, dove i coloni sono sempre di più e dove la crisi del turismo dovuta allo stato di guerra permanente sta favorendo gli israeliani nel comprare case e attività.

Questa è la prima puntata dalla Palestina di Scanner, ne seguiranno altre la prossima settimana.