La Cisgiordania occupata e Gerusalemme Est in crisi: racconto sul campo di Scanner

Quattro ore per passare il confine, molte domande e controlli e una stella di David in bella vista appena passata la frontiera: la Cisgiordania è occupata dal 1967 da Israele e oggi vede intensificare gli attacchi dei coloni e dell'esercito contro la popolazione palestinese.
Il controllo ad un check point, una signora che rischia di essere arrestata perché ha gli occhiali da sole e la tensione che sale quando la fanno scendere dall'autobus.

Un racconto in presa diretta che termina  a Gerusalemme Est, tra Sheik Jarrah e alla porta di Damasco della città vecchia, dove i coloni sono sempre di più e dove la crisi del turismo dovuta allo stato di guerra permanente sta favorendo gli israeliani nel comprare case e attività.

Questa è la prima puntata dalla Palestina di Scanner, ne seguiranno altre la prossima settimana.

Il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

