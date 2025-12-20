10 anni sulle rotte migratorie: Scanner Live al festival “Pensare migrante”

10 anni di accoglienza a Roma, numerosi sgomberi e decine di migliaia di persone migranti accolte. Le missioni in Bosnia, Trieste, Ventimiglia e Olux: 10 anni lungo le frontiere interne ed esterne dell'Unione Europea.

Questa è la sintesi del lavoro di Baobab Experience che abbiamo ripercorso in questa puntata speciale di Scanner registrata con Alice Basiglini, responsabile della comunicazione dell'associazione, affrontando anche le politiche migratorie che hanno segnato l'ultimo decennio in Italia e in Europa.

Foto credit Valerio Nicolosi