10 anni sulle rotte migratorie: Scanner Live al festival “Pensare migrante”

10 anni di accoglienza a Roma, numerosi sgomberi e decine di migliaia di persone migranti accolte. Le missioni in Bosnia, Trieste, Ventimiglia e Olux: 10 anni lungo le frontiere interne ed esterne dell'Unione Europea.
Questa è la sintesi del lavoro di Baobab Experience che abbiamo ripercorso in questa puntata speciale di Scanner registrata con Alice Basiglini, responsabile della comunicazione dell'associazione, affrontando anche le politiche migratorie che hanno segnato l'ultimo decennio in Italia e in Europa.

Foto credit Valerio Nicolosi

Il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

