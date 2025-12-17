La frase su Hitler e i leader Ue pronunciata da Salvini che viene apprezzata da Mosca e mette in imbarazzo il governo Meloni

La campagna di Russia non è andata bene né a Napoleone né a Hitler, figuriamoci se potranno avere successo i leader europei attuali. Questa raffinata analisi geopolitica non è opera di un commentatore provocatorio, uno di quelli che vanno in televisione con la precisa intenzione di dire la cosa che più aizza e fomenta gli animi. No, è una dichiarazione del vicepresidente del Consiglio dei ministri, Matteo Salvini. Che tra l’altro è stata molto apprezzata dal Cremlino, con la portavoce del ministero degli Esteri russo che ha detto che Salvini ha tracciato un giusto paragone tra Hitler e i leader europei. Un attestato di stima che ovviamente mette in imbarazzo Giorgia Meloni e tutto il governo italiano, tra l’altro proprio alla vigilia di un Consiglio europeo dove si parlerà prima di tutto dei negoziati di pace in Ucraina.

Ti è piaciuto questo episodio di NEL CASO TE LO FOSSI PERSO? condividi chiudi

E per questo non deve essere stato semplice per Giorgia Meloni andare in Parlamento oggi a spiegare la posizione che terrà al Consiglio europeo, in un contesto di negoziati delicatissimi, e trovarsi di fianco Matteo Salvini, fresco fresco di apprezzamenti da parte della portavoce del ministero degli esteri russo, Maria Zakharova. Il leader della Lega – che, non è un segreto, ha un passato di posizioni apertamente filorusse – aveva detto: “Se Hitler e Napoleone non sono riusciti a mettere in ginocchio Mosca con le loro campagne in Russia, è improbabile che Kaja Kallas, Macron, Starmer e Merz abbiano successo”.

Ora, quello di Salvini non è solo un paragone abbastanza ingeneroso, per dirla con un eufemismo, nel mettere sullo stesso piano dei leader politici democratici e Adolf Hitler, il dittatore dell’Olocausto e di una guerra che ha devastato l’Europa. Ma è anche un’affermazione imbevuta di propaganda russa, che vede Mosca come invincibile, come una potenza senza pari, con cui bisognerebbe trattare in modo pragmatico, facendo un po’ i conti con questa superiorità. In altre parole, tra le righe: Zelensky dovrebbe accettare le condizioni del Cremlino per mettere fine alla guerra, perché tanto non la vincerà mai.

Ovviamente questa non è solo una posizione apertamente in contrasto con il diritto internazionale, perché di fatto apre a una resa all’aggressore, ma è anche contraria alla linea di Giorgia Meloni, che anche oggi ha ribadito il sostegno a Kiev senza se e senza ma. La presidente del Consiglio ha detto che il percorso verso la pace deve tenere conto di quattro fattori:

Lo stretto legame tra Europa e Stati Uniti, che non sono competitor in questa vicenda, atteso che condividono lo stesso obiettivo, ma hanno sicuramente angoli di visuale non sovrapponibili, dati soprattutto dalla loro differente posizione geografica

Il rafforzamento della posizione negoziale ucraina, che si ottiene soprattutto mantenendo chiaro che non intendiamo abbandonare l’Ucraina al suo destino nella fase più delicata degli ultimi anni

La tutela degli interessi dell’Europa, che per il sostegno garantito dall’inizio del conflitto, e per i rischi che correrebbe se la Russia ne uscisse rafforzata, non possono essere ignorati

Il mantenimento della pressione sulla Russia, ovvero la nostra capacità di costruire deterrenza, di rendere cioè la guerra non vantaggiosa per Mosca.

E qui Meloni ha lanciato la sua stoccata a Salvini, dicendo che nei fatti sta accadendo questo, la pressione sul Cremlino si sta sentendo, perché “oltre la cortina fumogena della propaganda russa, la realtà sul campo è che Mosca si è impantanata in una durissima guerra di posizione, tanto che, dalla fine del 2022 ad oggi, è riuscita a conquistare appena l’1,45% del territorio ucraino, peraltro a costo di enormi sacrifici in termini di uomini e mezzi. È questa difficoltà l’unica cosa che può costringere Mosca a un accordo, ed è una difficoltà che – lo voglio ricordare – è stata garantita dal coraggio degli ucraini e dal sostegno occidentale alla Nazione aggredita”.

Insomma, Meloni non si è trattenuta dal mettere in chiaro a Salvini cosa è propaganda e cosa no, cosa sia da considerare e cosa no. A maggior ragione quando ci sono dei negoziati in corso che finalmente coinvolgono l’Europa, che finalmente vedono Bruxelles e Washington dalla stessa parte. Meloni dovrebbe chiedere a Salvini se lui sta dalla sua.

Se questo contenuto ti è piaciuto, clicca su "segui" per non perderti i prossimi episodi.

Se vuoi accedere ad altri contenuti esclusivi e sostenere il nostro lavoro, abbonati a Fanpage.it!