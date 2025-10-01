Politica
PODCAST

Accompagnando la Global Sumud Flotilla verso Gaza, si attende un attacco israeliano da un momento all’altro

Immagine
Audio wave

Segui Nel caso te lo fossi perso.
Ascolta la notizia più importante del giorno.

Foto di Saverio Tommasi
Foto di Saverio Tommasi

La puntata di oggi di "Nel Caso Te Lo Fossi Perso" non è come le altre. Perché questa giornata non è come le altre. Oggi le barche della Global Sumud Flotilla sono a meno di 100 miglia dalle coste di Gaza e ci si attende un attacco da parte della Marina israeliana da un momento all'altro.

Ti è piaciuto questo episodio di NEL CASO TE LO FOSSI PERSO?

Nonostante la Flotilla sia in acque internazionali, nonostante non voglia entrare in quelle territoriali israeliane ma si stia dirigendo verso le coste palestinesi, quelle della Striscia di Gaza, l'esercito israeliano proverà a fermarla. A bloccare le imbarcazioni e, presumibilmente, ad arrestare l'equipaggio.

La nave della Marina militare italiana che si era accodata alla Flotilla dopo gli attacchi con una decina di droni al largo delle coste di Creta si è fermata a 150 miglia da Gaza, a questo confine psicologico – imposto arbitrariamente dal governo israeliano – che delimita la zona ad alto rischio. Ma la missione umanitaria va avanti.

Nella notte ci sono state interferenze alle radio e alcune imbarcazioni, senza identificarsi, si sono avvicinate alla Flotilla, hanno circondato alcune navi. Forse per prendere le misure, per capire come abbordarle.

Nelle prossime ore potrebbe succedere di tutto. Per questo motivo è importante mantenere alta l'attenzione sulla Flotilla. Non ci servono le polemiche dei governi, di chi – come la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – chiama gli attivisti "irresponsabili" e chiede loro di fermarsi, mentre non dice nulla sugli abbordaggi illegali, sugli atti di pirateria (perché di questo si tratta) in acque internazionali.

Si intima di tornare indietro a chi porta cibo, medicinali e aiuti umanitari a una popolazione umanitaria martoriata. Non si dice una sola parola a chi fa piovere ogni giorno bombe e missili su quella stessa popolazione.

Per tutte queste ragioni i nostri occhi rimangono sulla Flotilla. I nostri occhi rimangono puntati sulle coste di Gaza.

Se questo contenuto ti è piaciuto, clicca su "segui" per non perderti i prossimi episodi.
Se vuoi accedere ad altri contenuti esclusivi e sostenere il nostro lavoro, abbonati a Fanpage.it!

Immagine

Segui Nel caso te lo fossi perso.
Ascolta la notizia più importante del giorno.

Immagine

"Nel caso te lo fossi perso" è il Podcast daily per i Sostenitori di Fanpage.it che, ogni giorno, fa il punto sulla notizia più importante del momento, quella da non perdere, per aprire gli occhi sul mondo. L’appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 18.00, con la nostra giornalista, Annalisa Girardi.

[Altro]

Trump vuole trasformare Gaza in una colonia per poi consegnarla a Netanyahu

08:10

Perché i risultati delle elezioni nelle Marche sono così importanti per Meloni

04:58

Garlasco, indagato Mario Venditti, l’ex procuratore che archiviò le prime indagini su Sempio

05:26

Crosetto è molto preoccupato per la Flotilla e dice che non la può proteggere fuori dalle acque internazionali

07:32
Ascolta tutte le puntate
Tutti i podcast
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views
Immagine

Segui Nel caso te lo fossi perso.
Ascolta la notizia più importante del giorno.