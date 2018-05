in foto: La mano di un neonato stringe il dito di un adulto (archivio).

È scivolato dalle braccia del padre, che lo stava cullando per farlo addormentare, andando a sbattere la testa contro il pavimento. Un incidente che si è rivelato fatale per un bimbo di soli 2 mesi di Pisa, che è deceduto per le lesioni riportate qualche ora dopo, dopo essere stato trasferito in ospedale. L'episodio, come riporta il quotidiano La Nazione, si sarebbe verificato lo scorso sabato 26 maggio, ma il piccolo sarebbe deceduto alle prime luci di domenica mattina dopo una notte trascorsa nel reparto di neonatologia del nosocomio della città toscana. A raccontare la dinamica di quanto successo, è stato proprio il padre, medico pisano in servizio a Empoli.

L'uomo ha detto ai suoi colleghi del pronto soccorso di Pisa che il bambino gli è scivolato dalle braccia finendo poi con la testa sul pavimento mentre lo stava cullando per farlo addormentare. Il fratello gemello dormiva nella culla. Nonostante il pianto a dirotto del piccolo, il padre avrebbe constatato subito l'assenza di lesioni esterne evidenti ma ha poi comunque preferito portare per accertamenti il bambino in ospedale, dove la situazione è improvvisamente degenerata ed è peggiorata fino al tragico epilogo. Ora toccherà alla magistratura decidere se eseguire o meno l'autopsia per chiarire meglio che cosa possa essere successo. Intanto, la cartella clinica è già stata acquisita dalla polizia, e al momento non risulta alcun nome iscritto nel registro degli indagati.