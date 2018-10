Non ce l'ha fatta Klevis Luka, il 22enne livornese rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale sulla Fi-Pi-Li all'alba di martedì. Il giovane è deceduto nelle scorse ore all'ospedale fiorentino Careggi dove era stato trasportato e ricoverato subito dopo lo schianto mortale costato già la vita al suo amico e passeggero della vettura, il 21enne promessa del Rugby Livorno, Imafidon Oduware. Troppo gravi erano le ferite riportate nel terribile impatto contro un tir in sosta lungo la superstrada e il suo cuore non ha retto: il giovane si è spento nel pomeriggio di mercoledì dopo un giorno di agonia in ospedale. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime per questo, dopo essere stato estratto dalle lamiere della sua vettura dai vigili del foco era stato deciso il suo trasporto in elicottero direttamente a Firenze ma, nonostante le cure, non si è mai più risvegliato.

Nato a Tirana, in Albania, ma livornese di adozione e conosciutissimo in città, Luka lavorava all’interno di una nota pizzeria livornese gestita dai genitori. Il dramma che gli è costato la vita nel tratto della superstrada Firenzxe -Pisa -Livonro compreso tra Montopoli e Pontedera mentre i due giovani tornavano a casa dopo aver trascorso la serata in provincia di Firenze. Secondo la ricostruzione degli investigatori. Klevis Luka era al volante della vettura quando, per motivi ancora da chiarire, ha sbandato sbattendo violentemente prima con il fianco sinistro sul guard rail centrale e poi in una terribile carambola è contro il tir che era regolarmente parcheggiato in una piazzola di sosta.