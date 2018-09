Uno spaventoso incendio è divampato ieri sera intorno alle 22 sul Monte Serra, nella zona di Calci, in provincia di Pisa. A causa delle forti raffiche di vento che si sono abbattute ieri sulla Toscana il fuoco si è rapidamente esteso e sta minacciando decine di abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pisa e varie squadre di volontari. Sono stati richiesti rinforzi ai comandi di Livorno, Pistoia, Lucca, Massa, Firenze e Arezzo. Le origini del rogo sono al momento ancora ignote, ma non si esclude la pista dolosa.

Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci , ha ordinato l'evacuazione delle case minacciate dal vasto incendio. "La popolazione più prossima deve lasciare le abitazioni", ha scritto sulla sua pagina Facebook. "Chi vede il fuoco vicino ci contatti immediatamente ed esca di casa", ha avvertito. "E' difficile, di notte, fare una stima dell'estensione dell'incendio: sicuramente si tratta di una porzione enorme del bosco sul monte Serra. In totale sono state evacuate cinquecento persone", ha detto il primo cittadino, descrivendo la situazione che si sta vivendo nel paese. Tutte le squadre di vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile stanno operando a protezione delle case. Poco prima dell'alba una precisazione dallo stesso sindaco: "I vigili del Fuoco – scrive sempre Ghimenti – stanno operando al massimo, ma se non cala il vento e non si alzano i mezzi aerei è impossibile spegnere l'incendiò. In precedenza, la cittadinanza era stata invitata a lasciare le abitazioni più vicine all'incendio".

Per far fronte all'emergenza, che sempre il sindaco di Calci stamattina ha definito un "disastro immane", l'amministrazione comunale ha aperto la palestra ed il comune per ospitare gli sfollati. Nel frattempo prosegue il lavoro dei vigili del fuoco, un lavoro non privo di pericoli, come ricorda Ugo D'Anna, comandante del distaccamento di Pisa: "Stiamo fronteggiando un incendio di bosco molto grosso e potente e abbiamo rischiato di perdere due squadre nello spegnimento". "Ora – ha aggiunto – la cosa più importante salvare il Paese. L'origine del rogo? Quasi certamente dolosa".