È scomparso dallo scorso sabato sera a Pineto, in provincia di Teramo, dove si era recato per festeggiare la Pasqua insieme alla sua famiglia nella loro casa delle vacanze, nel quartiere Villa Ardente. Si cerca disperatamente e senza sosta da ormai 3 giorni Roberto Sciarra, istruttore di fitness di 42 anni. Secondo gli investigatori, l'uomo si sarebbe allontanato volontariamente, ma, in seguito alle ricerche portate avanti dalle forze dell'ordine, dalla Protezione Civile e dalle unità cinefile, aumenta sempre di più la preoccupazione dei suoi cari. È stato anche attivato, come da nota della Prefettura, il Protocollo Operativo per la Ricerca delle persone scomparse che prevede l'operatività di squadre nelle zone prossime al luogo di allontanamento. Come si legge in un comunicato condiviso su Facebook dalla pagina del Comune di Pineto "Sciarra è alto 182 cm, come mostra la foto ha i capelli castani e di media lunghezza. Al momento dell'allontanamento indossava una tuta ginnica di colore grigio. Al seguito non aveva telefono, né documenti. Non è affetto da particolari patologie e non è sottoposto a cure farmacologiche. Chiunque ne avesse notizia può contattare l'Arma dei Carabinieri (112) o qualsiasi altra centrale operativa".

Le ricerche, fermate nella giornata di ieri a causa del maltempo, sono riprese questa mattina e si stanno concentrando nelle ultime ore nella zona del lido "I due fratelli". Stando alle poche informazioni disponibili, Roberto sarebbe uscito da casa con due borsoni neri ma non è più tornato. Sciarra sarebbe anche un appassionato di immersioni, anche se non sarebbe un sub professionista, per cui non è escluso che sia rimasto vittima di un incidente proprio durante un'immersione al largo della spiaggia di Pineto. Per questa ragione le ricerche, oltre che nelle aree interne tra Pineto e Roseto, si sono estese anche al largo della costa.