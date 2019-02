Paura a Tocco da Casauria, nel Pescarese, dove le forze dell'ordine sono state allertate dopo che un giovane di 31 anni si è barricato in casa, minacciando di uccidere il padre con il quale aveva da poco avuto una violenta lite e tenendolo in ostaggio forse con un coltello. Le operazioni sono ancora in corso e sul posto si sta recando anche il sindaco Riziero Zaccagnini e il vice sindaco per fare il punto su quanto sta accadendo, oltre a carabinieri, Vigili del Fuoco, e alcuni psicologi della Asl che stanno cercando di dialogare con l'uomo per convincerlo a desistere. Non è chiaro neanche se il 31enne, che i conoscenti hanno definito come una "persona problematica", sia o meno armato.

Un mediatore dei carabinieri è a colloquio a distanza con il giovane barricato in casa. Anche un cugino sta tentando di convincerlo ad abbandonare il suo piano. "È una famiglia con dei problemi, che conosciamo da tempo. Lo stesso ragazzo in passato ha dato luogo ad altri episodi critici", ha intanto confermato il primo cittadino. Si ricorda che tocco da Casauria è un comune che fa parte della Comunità montana della Maiella e del Morrone, e sorge su un colle nella valle del fiume Pescara, a circa 40 km dal capoluogo di provincia, lungo la strada che la collega a Roma.