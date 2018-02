Tanta paura questa mattina poco dopo le 6 ma fortunatamente nessuna conseguenza seria per un incidente avvenuto a Sottomarina di Chioggia, nel Veneziano. All’alba i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Mediterraneo per l’incendio di un autobus di linea dell’azienda di trasporto locale partito poco prima e diretto a Venezia. A bordo dell’autobus c’erano cinquanta persone. Il bus risulta completamente distrutto, ma fortunatamente nessuno dei passeggeri a bordo è rimasto ferito. L’autista si è accorto di un malfunzionamento e ha fatto scendere in tempo i passeggeri mentre le fiamme divampate dal vano motore si sono estese a tutto il mezzo.

Sul luogo dell'incidente vigili del fuoco e carabinieri – Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute con due automezzi e hanno spento l’incendio che ormai si era esteso a tutto il pullman. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Da quanto ricostruito, i passeggeri a bordo dell’autobus si erano accorti che qualcosa non andava questa mattina perché c’era un forte odore di bruciato sul mezzo. Dopo l’incidente, l’Actv ha inviato sul posto un pullman sostitutivo.