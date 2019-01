Una bimba di meno di due anni è rimasta ferita dopo essere precipitata in un recinto di rinoceronti in uno zoo della Florida, negli Stati Uniti. Stando a quanto rende noto Abc News, la piccola stava prendendo parte insieme ai genitori ad un ‘Rhino Encounter', un'esperienza educativa che da anni si svolge nel parco durante la quale è possibile toccare gli animali attraverso una grata protettiva.

Per cause ancora da accertare, la bambina è inciampata infilandosi nello spazio tra le due aste della grata. A quel punto è entrata in contatto con il corno di almeno uno dei rinoceronti. La piccola è stata immediatamente soccorsa ed elitrasportata in ospedale. La famiglia ha chiesto che ne venga rigorosamente rispettata la privacy. Il programma ‘Rhino Encounter' e' rivolto ai bambini di eta' superiore ai tre anni, secondo quanto si legge sul sito internet dello zoo. Dopo l'incidente il parco è stato temporaneamente chiuso alle visite. In un altro incidente, due giorni fa un leone era scappato dal recinto di un centro naturalistico di Burlington (North Carolina) e aveva ucciso una addetta alla pulizie prima di essere abbattuto.