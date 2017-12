Un vasto incendio boschivo si è scatenato nella notte nell'isola spagnola di Maiorca, nelle Baleari. Le cause sono ancora da chiarire, ma al momento le fiamme guardia civil spagnola ha fatto evacuare una sessantina di abitazioni a Coll de Soller, nel nordest dell'isola. La diffusione delle fiamme è sicuramente dovuta al terreno asciutto per le scarse piogge cadute durante l’autunno, oltre che alla siccità non ancora cessata e al forte vento generato dalla burrasca che con un significativo centro di bassa pressione sta interessando anche l'Italia. E proprio le correnti stanno rendendo più complicate le operazioni di soccorso per lo di spegnimento del rogo dichiarato dall'Agenzia ambientale delle Baleari (Ibanat) di livello 1 di pericolosità per la sua vicinanza al centro abitato. La polizia locale di Pollença, la guardia civile e la protezione civile stanno appoggiando le circa cinquanta squadra di vigili del fuoco intervenute nella zona. Al momento, comunque, nessuna delle case delle persone sfollate sarebbe stata colpita dalle fiamme.

Parlando con la tv spagnola, il direttore generale dell’Instituto Balear de la Naturaleza, Joan Ramon Villalonga, ha spiegato che l'ipotesi principale sulla causa dell'incendio è l'esplosione di una torre ad alta tensione che si trova nella zona, anche se gli agenti del Seprona (la guardia forestale spagnola) continuano a raccogliere informazioni per trovare conferma. "Con il vento che soffia e il fronte del fuoco che avanza rapidamente, non è semplice", ha lamentato Villalonga. La presidente del Governo delle isole Baleari, Francina Armengol, ha espresso preoccupazione su Twitter e un messaggio di incoraggiamento e di raccomandazione alla precauzione ai soccorritori.