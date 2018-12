Allerta massima nel primo pomeriggio di venerdì a Vienna, in Austria, dove sono stati segnalati colpi di arma da fuoco nei pressi di un ristorante che si trova nel centro della città. Sul posto, lungo la Backerstrasse, sono immediatamente accorse numerose forze di polizia che hanno circondato e isolato il quartiere. Al momento il motivo degli spari resta ignoto ma ci sarebbero sicuramente delle persone colpite. La polizia austriaca su twitter ha parlato prima di almeno due persone ferite ma poi ha confermato che uno dei feriti è morto a causa dei colpi mentre un'altra vittima è ora ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. L'episodio intorno alle 13.30. Molti testimoni hanno riferito che uno sconosciuto ha sparato diversi colpi generando panico tra la gente nei locali della zona che si è riversata per strada scappando.

L'autore dell'agguato è in fuga ed è attivamente ricercato dalla polizia. Sul luogo degli spari anche le forze speciali e un elicottero che stanno partecipando a una caccia all'uomo. La polizia dal suo canto conferma che "dopo la sparatoria sono in corso ampie misure di ricerca del responsabile in tutta la città", ma assicura che "Non vi è attualmente alcuna minaccia per i non coinvolti". Gli inquirenti quindi tendono a escludere un episodio legato al terrorismo. "Intorno alle 13.30 due persone con ferite da arma da fuoco sono stati trovati a Vienna a InnereStadt (il centro storico di Vienna) vicino a Lugeck", hanno spiegato gli inquirenti, aggiungendo: "Una delle vittime è morta sulla scena, una seconda persona è rimasta gravemente ferita. È probabile che sia un reato mirato. Una grande operazione di polizia è attualmente in corso. Non vi è alcuna minaccia per i non coinvolti".