Paura a Firenze: albero cade su un bus turistico, 14 feriti

Intorno alle 16 sul Lungarno del Tempio, a Firenze, un grosso tiglio è caduto colpendo un autobus pieno di turisti coreani in visita a Firenze: quattordici persone sono rimaste ferite, uno è stato trasportato in ospedale in codice rosso a causa di un importante trauma cranico. Ancora sconosciute le cause della caduta dell’albero.