Una donna di trentatré anni è ricoverata in gravissime condizioni a Bologna in seguito a un parto cesareo d’urgenza avvenuto la notte scorsa. La donna, che ha partorito alla trentaduesima settimana di gravidanza, ha un'infezione respiratoria e sistemica. Per il bambino che portava in grembo non c’è stato nulla da fare: il piccolo è nato privo di vita. A darne notizia è l'Ausl bolognese in una nota. I sanitari, fa sapere l'Ausl, stanno ora facendo il possibile per salvare la trentatreenne che attualmente è ricoverata in terapia intensiva all'Ospedale Maggiore di Bologna.

L'Azienda ha aperto un'inchiesta interna per capire cosa è accaduto – A quanto si è appreso la donna, stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, si era già recata al Pronto Soccorso Ostetrico dell'Ospedale Maggiore di Bologna nel pomeriggio di ieri, sabato 2 febbraio. Il parto cesareo d’urgenza sarebbe stato effettuato nel corso della notte tra sabato e domenica. L'Azienda ha aperto un'inchiesta interna per capire cosa è accaduto e il caso è stato segnalato alla Procura, che presumibilmente aprirà un'inchiesta. Intanto l’Ausl ha voluto esprimere vicinanza e cordoglio alla famiglia della trentatreenne.