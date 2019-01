Un uomo divorziato, indigente e per questo da mesi costretto a dormire nella sua automobile potrà alloggiare per venti giorni in hotel grazie alla donazione fatta da un anonimo.

E' accaduto nelle Marche: il sessantenne, di cui naturalmente non è stata diffusa l'identità, era solito trascorrere le notti nei parcheggi tra Loreto e Macerata, ma grazie a una donazione potrà anche lui usufruire di un tetto sulla testa. Per lui nelle ultime settimane si era attivato anche il Comune di Loreto e il sindaco Paolo Niccoletti, che gli aveva procurato una sistemazione provvisoria in una camera dell'hotel Centrale della cittadina marchigiana.

Dopo aver appurato che l'uomo era in regola, il sindaco ha coinvolto quattro volontari che gli hanno pagato le spese, mentre i servizi sociali di Loreto hanno sollecitato a dargli assistenza anche i colleghi di Macerata, dove il 60enne risiede. Da tempo l'uomo ha deciso di dormire in automobile perché non può sostenere il costo di una casa: dopo il divorzio infatti, intende dare mettere quello che ha a disposizione della figlia minorenne.