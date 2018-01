"Noi abbiamo fatto tutto il possibile per aiutarla, era lei che voleva vivere così", così il padre di Paola Manchisi, la donna di 31 anni rimasta chiusa per anni nella sua casa di Polignano a Mare, in provincia di Bari, e poi morta di stenti nelle scorse settimane, si è difeso rigettando le accuse contro la sua famiglia accusata di averla segregata. "Non è vero che non usciva da 15 anni. Sono cose cazzate dette per riempire i giornali, non usciva da sei o sette anni", ha spiegato l'uomo, Saverio Marchisi, intervistato dai microfoni di "Chi l'ha visto?", la trasmissione di Raitre che si era occupata per prima del caso della donna, ben prima del decesso ma non riuscendo però ad evitare la successiva tragedia.

"In questi anni era uscita per andare dalla zia, ad un matrimonio, ha fatto tante cose, solo negli ultimi sei o sette anni si è rinchiusa in casa" ha raccontato ancora il padre di Paola . "Noi non abbiamo fatto niente di male, Paola voleva vivere così", si è giustificato Saverio Manchisi, ignorando il fatto che la 31enne è stata trovata morta sul pavimento della cucina, tra sporcizia ed escrementi. Al momento del ritrovamento pesava solo trenta chilogrammi. Una coetanea ha raccontato alla trasmissione di RaiTre che un giorno Paola le raccontò di voler mangiare lo stesso quantitativo di cibo del cuginetto appena nato perché desiderava tornare bambina.

"Lei guardava la televisione dalla mattina alla sera, tutti i programmi fino a mezzanotte o l'una" ha raccontato l'uomo, ricordando: "Era anche brava a scuola ma non ha nemmeno finito gli studi perché le professoresse gli dicevano di non anticipare le lezioni e lei si è sentita male e non è più andata, gli ultimi quatto o cinque mesi si è ritirata". Erano state proprio le vecchie amiche di scuola a denunciare la situazione di Paola alla trasmissione tv facendo scattare l'inchiesta giornalistica che però si risolse in un nulla di fatto.