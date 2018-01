“Paola poteva essere salvata, la sua morte è una nostra sconfitta": queste le parole di Federica Sciarelli, durante l’ultima puntata di Chi l’ha Visto?, andata in onda mercoledì sera, 10 gennaio, nella quale è stata ricostruito la triste vicenda della donna disabile trovata morta il 6 gennaio scorso nella sua abitazione, tra immondizia ed escrementi di topi a Polignano (Bari). Durante questa estate la trasmissione di Rai Tre aveva raggiunto la sua città, per indagare sul caso. Paola Manchisi non usciva di casa da 14 anni, abbandonata a se stessa, è morta diversi giorni dopo la segnalazione del caso al programma da parte di Marilena, ex compagna di scuola della giovane donna. A nulla era servito l’intervento degli assistenti sociali e dei carabinieri. Secondo la mamma e la cugina di Paola, intercettate e intervistate, quella di vivere in quella situazione era stata “una sua scelta”.

Paola è morta sabato sei gennaio, pesava meno di trenta chili. Ed ora sono indagati i genitori. L'ipotesi di accusa della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese è di abbandono di persona incapace aggravato dalla morte. L’autopsia sul corpo della 31enne ha accertato le condizioni di grave denutrizione e debilitazione del corpo della donna. La vittima presentava inoltre una grave flebite mai curata ad una gamba e larve sul corpo dovute alla scarsa igiene. Una situazione debilitante, nella quale una semplice influenza avrebbe potuto ucciderla. Saranno comunque eseguiti esami istologici per accertare quali batteri avesse contratto. Certo è che Paola "era ancora viva" quando ‘Chi l'ha visto?' ha girato il servizio e "poteva essere salvata" se solo l'inviato della trasmissione fosse riuscito ad entrare in casa, ha affermato la Sciarelli.