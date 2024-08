video suggerito

Carabiniere picchiato in strada a Locorotondo: video sui social, aggressore denunciato a piede libero L'aggressione, immortalata anche in un video finito poi sui social, ha visto come scenario le strade di Locorotondo, nella città metropolitana di Bari. Crosetto: "Inaccettabile senso impunità, è lo Stato ad essere offeso".

A cura di Antonio Palma

Un carabiniere interviene in strada per cercare di calmare un uomo in stato di agitazione ma per tutta risposta il militare dell'arma viene preso a calci e pugni in pieno volto e dallo stesso personaggio. L'aggressione, immortalata anche in un video finito poi sui social, ha visto come scenario le strade di Locorotondo, nella città metropolitana di Bari. Un gesto grave che ha visto la condanna unanime delle autorità locali e nazionali ma che ha fatto scattare anche la denuncia dei sindacati di polizia.

"Inaccettabile il senso di impunità che consente a dei delinquenti di picchiare un Carabiniere che sta facendo il proprio lavoro, rappresentando lo Stato", ha dichiarato il Ministro della difesa Guido Crosetto che ha condannato pubblicamente quanto accaduto nei giorni scorsi a Locorotondo. "Lo stesso senso di impunità che consente loro di filmare e pubblicare la loro sfacciataggine. Non è il singolo ad essere stato maltrattato, non è un esponente delle forze di polizia, è lo Stato stesso ad essere offeso" ha aggiunto Crosetto, concludendo: "Di fronte ad atti così, occorre rispondere con durezza e fermezza, occorre dare l'esempio in modo tale che non accada più, applicando la legge con durezza".

Secondo quanto ricostruito, il militare della locale stazione era intervenuto con una collega in serata dopo una chiamata da parte di cittadini per un uomo in evidente stato di alterazione che infastidiva i passanti tra corso XX Settembre e piazza Vittorio Emanuele. Alcuni avevano cercato di fermarlo scatenando una rissa e, all'arrivo sul posto, il Carabiniere avrebbe cercato di calmare gli animi ma, come si vede dal video, l'uomo, scalzo e a torso nudo lo ha aggredito con un pugno in pieno volto, inseguendolo e prendendolo anche a calci.

Si tratterebbe di un 45enne del posto già noto per episodi analoghi e che ora è stato denunciato a piede libero. "Siamo profondamente preoccupati e sconcertati per quanto accaduto in seguito all’aggressione subita da un nostro carabiniere, che ha agito con coraggio e professionalità per proteggere la comunità da un individuo noto per la sua estrema violenza" ha spiegato infatti il sindaco Antonio Bufano.

"Questo ennesimo episodio di violenza contro le forze dell’ordine è inaccettabile. Non possiamo più attendere: chiediamo un immediato incontro con il Governo per discutere misure urgenti a tutela delle forze di Polizia" hanno sottolineato invece dal Sim (Sindacato italiano militari). Sula stessa linea anche la nota del Nuovo Sindacato Carabinieri: "Chiediamo una risposta istituzionale adeguata, capace di disincentivare tali comportamenti anti-giuridici".