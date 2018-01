Un bimbo di sette anni è rimasto gravemente ustionato da una fiammata fuoriuscita da una cabina dell’Enel in via Gaspare, a Palermo. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17,30. Stando a una prima ricostruzione delle autorità accorse sul posto il bambino stava giocando con un bastone in strada. Il piccolo avrebbe tentato di aprire la cabina elettrica, quando per ragioni ancora in via di accertamento una fiammata l'ha investito in una frazione di secondo. Il piccolo è stato raggiunto dalle fiamme al volto e ad una mano. Ad accorgersi dell'incidente è stata la mamma, che l'ha accompagnato immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale dei Bambini.

Secondo quanto ricostruito nelle scorse ore, in base anche alle ammissioni del piccolo, che non sarebbe in pericolo di vita, il bimbo avrebbe forzato con un bastone di ferro la cabina che, hanno spiegato i tecnici, era in sicurezza e perfettamente funzionante. Il bambino ustionato alla mano e al volto, è stato trasferito al reparto specializzato del Civico, ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente una squadra Enel ha messo in sicurezza la cabina elettrica. La società ha più volte ribadito che la cabina era chiusa. Nei mesi scorsi sono state molte le segnalazioni di allacci abusivi alla rete in quella zona e il timore è che qualcuno avesse manomesso in precedenza la cabina.