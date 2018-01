Il nuovo anno ha portato novità per il pagamento delle pensioni: dal 2018, infatti, le erogazioni del trattamento pensionistico avverano il primo giorno bancabile di ogni mese, secondo le novità introdotte dalla legge di bilancio che ha stabilito “un nuovo calendario per il pagamento delle prestazioni previdenziali erogate dall’Inps a partire dal mese di gennaio 2018”.

Da quest’anno i trattamenti pensionistici saranno effettuati “il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione sarà ancora eseguita il secondo giorno bancabile”. L’Inps spiega inoltre che “la differenza nei pagamenti nei mesi di settembre e dicembre tra Poste italiane e Sistema bancario è dovuta all’apertura di sabato degli Uffici postali, condizione che consente alle Poste di poter operare un giorno in più a settimana rispetto alle Banche”.

L’istituto di previdenza ha quindi pubblicato il calendario dei giorni di pagamento delle pensioni 2018 riportato nel messaggio Inps del 4 gennaio 2018, numero 20. A gennaio il pagamento è avvenuto il 3 del mese sia per Poste italiane che per gli istituti di credito. A febbraio e marzo, invece, erogazione prevista per il primo del mese. Il 3 aprile avverranno, sia per le Poste che in banca, i pagamenti del mese corrente.

A maggio pagamenti previsti per il secondo giorno del mese. Nessuna differenza tra Poste e banche neanche a giugno (pagamento il primo del mese), luglio (erogazioni previste il 2) e agosto (il primo del mese). A settembre, invece, i pagamenti in Posta delle pensioni avverranno il primo giorno del mese, in banca solamente il 3. A ottobre erogazioni del trattamento previdenziale previste per il primo in entrambi gli istituti, così come a novembre verranno effettuati i pagamenti il 2 del mese. Infine, nuovamente differenze a dicembre: pagamenti alle Poste previsti per il primo dicembre, negli istituti bancari per il 3 del mese.

Qui una tabella riepilogativa