Gioele Brasiliani, un ragazzo di soli 22 anni, ha perso la vita ieri sera a Montà, quartiere di Padova, in un incidente di moto. Il giovane era passeggero a bordo della Husqvarna condotta da un amico, ricoverato in gravi condizioni: la motocicletta, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro una monovolume e il 22enne è stato sbalzato sull'asfalto. La tragedia si è consumata a pochi chilometri dall'abitazione della vittima quando erano da poco passate le 20.30. Il ventiduenne, che abitava insieme alla famiglia nel quartiere di Montà, è deceduto sul colpo. Il padre e la madre sono subito arrivati sul posto e i due hanno dovuto riconoscere il corpo del figlio.

Un centinaio di chilometri più a sud ha perso la vita ieri un altro giovane: Marco Barboni, uno studente di Comacchio di 19 anni, è deceduto sul colpo in seguito a un terribile incidente tra la sua Fiat Punto e una Opel Mokka. E' avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla strada provinciale 15 a Lagosanto. L’incidente è avvenuto intorno alle 23,30 in località Valle Ponti. La Fiat Punto guidata da Barboni e l’Opel che viaggiava in direzione opposta, con a bordo un uomo di 47 anni e sua figlia di 14, hanno avuto un terribile scontro frontale per cause ancora al vaglio della polizia stradale.