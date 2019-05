Nuova tragedia della strada la scorsa notte. Marco Barboni, uno studente di Comacchio di 19 anni, è morto sul colpo in seguito a un terribile incidente tra la sua Fiat Punto e una Opel Mokka. E' accaduto nella notte tra sabato e domenica sulla strada provinciale 15 a Lagosanto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23,30 in località Valle Ponti. La Fiat Punto guidata da Barboni e l’Opel che viaggiava in direzione opposta, con a bordo un uomo di 47 anni e sua figlia di 14, si sono scontrate frontalmente per cause ancora al vaglio della polizia stradale.

Per il diciannovenne comacchiese non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Padre e figlia sono stati invece portati all’ospedale di Cona per accertamenti, ma fortunatamente non hanno riportato gravi lesioni. Oltre ai medici del 118, che tuttavia non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al ragazzo, che aveva preso la patente solo da pochi mesi, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso. Andrà accertato, in particolare, se i guidatori si siano messi al volante dopo aver assunto alcolici e se ci siano state responsabilità o manovre sbagliate da parte di qualcuno.