Non si ferma la scia di sangue sulle strade padovane, dove in pochi giorni sono morte almeno tre persone. Andrea Scapin, un trentatreenne residente nell'Alta Padovana, è deceduto nella serata di lunedì. L’uomo, che viveva con la famiglia a Piazzola sul Brenta, era a bordo della sua Fiat 500 quando si è schiantato contro un palo della linea telefonica e ha terminato la sua corsa addosso a una rete ai margini della sede stradale. La tragedia è avvenuta verso le 21 in località Vaccarino lungo via Marconi, poco dopo l'incrocio con via Gomiero, nel comune di Piazzola sul Brenta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo e tagliato il tetto in lamiera per consentire ai sanitari di estrarre il corpo del giovane. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c'è stato nulla da fare. La situazione era apparsa subito gravissima e i medici non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del conducente dell’auto distrutta.

Nessun testimone – I carabinieri della locale stazione e di Carmignano hanno eseguito i rilievi e stanno cercando di fare luce sulla causa dell'uscita di strada, che non avrebbe coinvolto altri veicoli. Lo schianto mortale non ha avuto alcun testimone. Sembra – stando alla ricostruzione dei quotidiani locali – che l’utilitaria di Andrea Scapin sia finita improvvisamente nella corsia opposta schiantandosi contro il palo. Non è esclusa l’ipotesi che a causare l’incidente sia stato un guasto meccanico, ma solo le ulteriori indagini chiariranno la dinamica. Enrico Zin, sindaco di Piazzola sul Brenta, esprime il cordoglio di tutta l'amministrazione comunale e la vicinanza alla famiglia della vittima dell’incidente stradale. “La perdita di una vita è sempre un immenso dolore – ha commentato – specialmente nel caso di una vittima così giovane. Conoscevo di vista Andrea e i suoi genitori, è una tragedia che ci colpisce tutti”.