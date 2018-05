Tragedia questa mattina lungo l'autostrada A4, quella che collega Torino a Venezia, all’altezza della città di Padova, dove un uomo è stato incidentalmente investito e ucciso nelle vicinanze del bivio con la tangenziale di Mestre, vicino a Dolo (provincia di Venezia). L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia stradale ma sembra che la vittima – un uomo di una trentina d'anni – avesse incautamente e improvvisamente deciso di attraversare l’autostrada, "buttandosi" in mezzo alle auto che transitavano in quel momento: l'uomo non avrebbe prestato la dovuta attenzione e – stando a quanto finora appurato – dopo essere stato schivato dalla prima vettura sarebbe stato centrato da un furgone che passava subito dopo e che ovviamente non si aspettava di trovarsi di fronte un pedone nel mezzo di un'autostrada.

Sono in corso le indagini per capire come mai l'uomo si trovasse lì: si potrebbe trattare di una persona avvistata poco prima mentre si allontanava di corsa da una struttura poco distante, un uomo in cura per problemi psichici. Sul posto si sono recati, oltre alla polizia stradale, il Suem 118 anche con l'elicottero e quattro mezzi ausiliari con il personale Cav, coordinato dal Centro operativo di Mestre.

Il drammatico incidente ha causato un forte rallentamento del traffico, con dieci chilometri di coda che si sono rapidamente venuti a creare questa mattina in direzione Trieste-Venezia e che hanno imposto agli automobilisti di uscire a Padova Est. Sulla vicenda proseguono gli accertamenti della Polizia Stradale.