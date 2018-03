A Padova questa notte sconosciuti hanno appiccato il fuoco alla porta d’ingresso di una moschea in via Turazza, in zona Stanga. Intorno alle due di notte una pattuglia dei carabinieri in perlustrazione ha visto le fiamme che avvolgevano l’ingresso della moschea. L’incendio, di lieve entità, è stato spento velocemente e il luogo di preghiera ha subito solo lievi danni alla porte e al pavimento. Subito gli investigatori hanno potuto accertare che si è trattato di un atto doloso: sul posto sono state trovate tracce di un liquido accelerante, forse benzina. Secondo quanto emerso da fonti investigative, ci sarebbe anche un altro elemento che confermerebbe la pista dolosa. In un video di una telecamera di sicurezza vicina al centro di Via Turazza si vede un uomo incappucciato che, accesa una sigaretta, getta un fiammifero davanti alla porta del centro islamico.

Una scatola di cartone notata già sabato – Davanti alla porta del centro islamico, una sala di incontri culturali e di preghiera, già nella giornata di sabato era stata notata una scatola di cartone, dalla quale alcune persone avevano sentito provenire odore di benzina, senza tuttavia che questo facesse scattare l'allarme. Sono in corso indagini per individuare i responsabili e la matrice dell'atto incendiato di questa notte.