Sette cadaveri sono stati trovati in una fattoria di Osmington, nella parte occidentale dell’Australia, a circa 270 chilometri da Perth. La drammatica scoperta – tra le sette vittime ci sono quattro bambini – è stata fatta questa mattina presto dopo che alla polizia è arrivata una telefonata. La fattoria si trova vicino alla cittadina turistica di Margaret River. Da quanto emerso, due adulti sono stati trovati all’esterno dell’edificio, mentre i corpi dei quattro bambini e del terzo adulto erano all’interno. La polizia locale ha definito quanto accaduto una “grande tragedia”. Stando a una prima ricostruzione fornita dai media locali, sembra che si sia trattato di un dramma familiare. L’emittente televisiva ABC, citando fonti di polizia, ha parlato di un omicidio conclusosi con un suicidio.

Trovate nella fattoria due armi da fuoco – Un vicino ha detto all'ABC di aver parlato con un uomo che viveva nella proprietà poche ore prima che i corpi fossero trovati: “Ieri ho parlato con lui al telefono – ha spiegato -, stavo per chiedergli di venire domani. Sembrava molto vago”. Da quanto emerso gli inquirenti hanno trovato nell’area della fattoria anche due armi da fuoco. Almeno una delle vittime, inoltre, sarebbe morta a causa di colpi di arma da fuoco. Il commissario di polizia Chris Dawson ha detto che al momento non ci sono sospettati, suggerendo appunto che si possa trattare di un omicidio-suicidio, ma senza comunque confermare per il momento la circostanza. La polizia ha precisato di aver raggiunto la fattoria e di aver scoperto i sette cadaveri dopo aver ricevuto una telefonata alle 5.15 ora locale da parte di un uomo.