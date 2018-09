L’inizio del mese di settembre è coinciso con un’ondata di maltempo abbattutasi su tutto lo Stivale: pioggia e grandine in grande quantità soprattutto sulla fascia costiera delle Marche. Nello Spezzino un fulmine ha distrutto parte del campanile della chiesa di San Cipriano, un altro a Roma ha colpito una centralina mandando in tilt i semafori del quartiere Monteverde. Paura a Napoli per una tromba d'aria che ha scoperchiato una palazzina nei pressi dell'aeroporto di Capodichino. Mentre un una tromba marina ha diffuso il panico tra residenti e turisti in Veneto.

La situazione di maggior emergenza nelle Marche. Molto colpito il fermano con strade e sottopassi allagati a Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio. A Casabianca un’auto è rimasta prigioniera in un sottopasso allagato. Nell’anconetano copiosi gli allagamenti soprattutto ad Osimo, dove il traffico è andato in tilt per l’acqua ha invaso la Statale Adriatica. Violente grandinate nell’entroterra in particolare a Jesi. Un’altra molto forte è stata segnalata anche a Monte San Giusto, in provincia di Macerata. A farne le spese soprattutto la viabilità a Fano, dove si sono allagati i sottopassi. Ad Ancona si è allagato lo stadio Del Conero.

Disagi anche in Friuli, in particolare nella provincia di Udine, dove le piogge hanno allagato strade e scantinati in diverse zone di Lignano Sabbiadoro. Oltre 60 le richieste di intervento giunte alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Il maltempo a colpito anche il Veneto. A Sottomarina, poco dopo le 11.15, dalla spiaggia è stata avvistata una tromba d’aria marina. Non sono mancati i danni: le strade della località balneare, frazione del Comune di Chioggia, si sono completamente allagate per le precipitazioni.

Infine la Toscana con un forte nubifragio che ha colpito Lucca e dintorni dove in tarda mattinata è caduta tantissima pioggia.