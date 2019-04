Nuova allerta alimentare per i più piccoli, stavolta l’allarme arriva dalla Germania. Dm drogherie markt, catena tedesca che vende prodotti per la cura della persona e della casa, presente in Italia con diversi punti vendita, ha comunicato che sta procedendo, a titolo precauzionale, al richiamo dagli scaffali dei punti vendita di alcuni alimenti per la prima infanzia del suo marchio “Babylove“. L’annuncio del ritiro è stato pubblicato anche sul sito del ministero della Salute: alcuni lotti delle puree di frutta presentavano tracce di aflatossine a livelli elevati. La data di richiamo riportata sull’avviso è 29/03/2019, ma è stato pubblicato sul sito del ministero solo oggi, 11 aprile.

I prodotti interessati sono:

Purea di frutta a base di mela, fragola e banana con cereali integrali in confezioni da 90 grammi, tutti i lotti e date di scadenza 16/10/2020e 17/10/2020

“Winterwunder”purea di mela e mango con succo di melagrana in vasetto da 190 grammi, lotto LA 288 e data di scadenza 15/10/2020

Preparazione di frutta con mela, fragola, lampone e mirtilli in vasetto da 190 grammi, lotto LA 289 e scadenza 16/10/2020.

Preparazione di fruttacon pesca, mela e maracuja in vasetto da 190 grammi, lotto LA 289 e data di scadenza 16/10/2020

Non è comunque la prima volta i prodotti della Dm drogherie markt che vengono richiamati dal mercato. A gennaio 2018 infatti un intero lotto era stato ritirato precauzionalmente per una quantità eccessiva di cloro riscontrata nella sua composizione.

Cosa sono le aflatossine

Le aflatossine sono metaboliti secondari prodotti da alcuni funghi (miceti), tristemente noti per il loro potere tossico, cancerogeno e mutageno, e per l'essere frequenti contaminanti alimentari. Le derrate alimentari più frequentemente contaminate da aflatossine, sia durante la coltivazione che durante il raccolto e l'immagazzinamento, sono i cereali, la soia, i legumi, il cotone, alcuni tipi di mandorle e le arachidi.