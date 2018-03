Dramma questa notte in Sardegna, dove una ragazza di ventiquattro anni è morta a Macomer, nella provincia di Nuoro. La giovane donna – da quanto si apprende la vittima è una ragazza originaria dell’Est Europa – è stata travolta e uccisa da un’auto pirata. L'incidente è avvenuto poco dopo l'una, in viale Pietro Nenni, poco distante dal Commissariato, ma dai primi rilievi delle forze dell'ordine sembra avere i contorni poco chiari. Non è ancora chiaro, insomma, cosa sia accaduto. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di capire se si sia trattato di un incidente o di un investimento volontario da parte del conducente dell'auto. Conducente che poi è scappato con il suo Suv senza prestare soccorso alla giovane travolta e ha fatto perdere le proprie tracce.

In corso le indagini, per la giovane donna non c'è stato nulla da fare – Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia stradale con gli agenti della Squadra Mobile di Nuoro. Gli agenti stanno acquisendo le riprese di tutte le videocamere di sorveglianza della zona dell’incidente e stanno ascoltando i testimoni per tentare di chiarire quanto accaduto nella notte. La ventiquattrenne travolta dall’auto è stata soccorsa dai medici del 118 intervenuti sul posto che hanno provato a rianimarla, ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare.