Un grosso albero è caduto su un pullman turistico in transito in lungarno del Tempio a Firenze. Almeno 14 passeggeri sono rimasti feriti e sono stati presi in carico dal personale del 118. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. L'albero è caduto sulla parte anteriore dell mezzo, mentre era fermo in mezzo al traffico. I fatti sono avvenuti pomeriggio di oggi, dopo che sulla città si è abbattuto un nubifragio. A bordo del mezzo viaggiava una comitiva di turisti coreani.

Dei vari feriti al momento quattro sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria

Nuova, altri quattro a Ponte a Niccheri, e uno a quello della Santa Maria Annunziata. Uno di loro avrebbe riportato un trauma cranico. Nessuno comunque sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni sarebbero rimasti colpiti i passeggeri seduti nella parte posteriore del pullman che era fermo al semaforo all'incrocio con via Piagentina. Pesanti anche le ripercussioni per il traffico su tutti i viali e in altre zone della città.