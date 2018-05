Notte di violenza nel Regno Unito, dove ci sono stati almeno due omicidi nelle strade, uno nella capitale e l’altro a Liverpool. Le vittime sono due giovanissimi di 17 e 20 anni. il diciassettenne è stato ucciso a Londra con un colpo di pistola nel quartiere di Southwark, nella zona centrale della città. La vittima è stata trovata in strada in fin di vita dalla polizia, accorsa sul luogo dopo una telefonata che avvertiva di alcuni colpi di arma da fuoco nel quartiere. A nulla sono serviti i primi soccorsi dello staff medico dell'ambulanza intervenuta sul posto. Nella stessa notte anche Liverpool è stata teatro di un omicidio: un ragazzo di venti anni è stato accoltellato ed è morto per le gravi ferite riportate durante il trasporto in ospedale. Le autorità cittadine hanno lanciato un appello affinché eventuali testimoni possano fornire informazioni su quanto accaduto alle forze dell'ordine.

Le critiche di Trump per gli episodi di violenza a Londra – Secondo i media internazionali, da inizio anno la polizia londinese ha indagato su ben sessanta delitti compiuti nella sola capitale britannica. Una crescente ondata di violenza che ha portato la City a superare per la prima volta nella storia New York per quanto riguarda il numero di uccisioni in strada. Un duro commento sulla situazione della capitale inglese è arrivato ieri dal presidente americano Donald Trump, che partecipando alla convention della National Rifle Association ha detto che Londra “è diventata una zona di guerra”. “C'è un'epidemia di accoltellamenti – ha detto Trump – e un ospedale della capitale è una zona di guerra. Non hanno pistole. Hanno coltelli e c'è sangue sui pavimenti dell'ospedale”. Per il Presidente statunitense la conseguenza più imbarazzante è che “Londra si sta abituando a questo trend” e per lui la soluzione sarebbe il legittimo uso delle armi in modo che i cittadini possano difendersi.