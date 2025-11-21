Ciao,

ieri sera siamo usciti con una nuova inchiesta e mi fa piacere condividerla con te.

Ricordi quando Giorgia Meloni, nei suoi tanti comizi, dice che Fratelli d’Italia è il partito del merito, che combatte le clientele e l’amichettismo della sinistra?

Ecco: in questa inchiesta dimostriamo che la destra non è immune a questi vizi.

Lo facciamo raccontando la storia di una delle più grandi aziende di servizi alla persona d’Italia, l’Asp San Michele di Roma. E la storia di chi la gestisce, un gruppo di potere fatto da tre importanti esponenti di Fratelli d’Italia, entrati nel partito di Giorgia Meloni insieme a Raffaele Fitto.

Che attorno all’Asp San Michele hanno costruito una rete di affari e favori da centinaia di migliaia di euro con imprenditori e professionisti amici loro.

Fammi sapere che te ne pare, e se hai segnalazioni di episodi analoghi siamo qua per ascoltarti e lavorarci su.

Buona lettura, buona visione e buon weekend!

Francesco