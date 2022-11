Trasporto pubblico a Napoli

Ztl piazza Dante cancellata per sempre: il Comune spegne le telecamere di via Toledo e via Pessina Il Comune revoca la Ztl di piazza Dante, spenti i due varchi di via Toledo e Pessina. Resterà attiva la Ztl Tarsia, Pignasecca e Dante. Simeone: “Vittoria dei cittadini”

A cura di Pierluigi Frattasi

Cancellata la Ztl in Piazza Dante. Spente per sempre le due telecamere che si trovano nella piazza. Si tratta dei due varchi di via Toledo, altezza via dei Pellegrini, in direzione via Pessina, e di Piazza Dante, in direzione via Toledo. Con disposizione degli assessori Edoardo Cosenza (Viabilità), Teresa Armato (Turismo e Commercio) e Antonio De Iesu (Polizia locale), il Comune di Napoli ha ordinato la revoca provvisoria dei varchi Ztl di piazza Dante e la rimodulazione del perimetro della Ztl Tarsia-Pignasecca-Dante.

Per Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti, "una grande vittoria per tutti i cittadini". La Ztl era stata sospesa a settembre 2020 per agevolare la viabilità dopo il crollo in Galleria Vittoria ed è rimasta sospesa per 2 anni, fino allo scorso 15 settembre, quando è stata riattivato il pre-esercizio, ma senza elevare le multe, prorogato fino al 30 novembre prossimo.

Adesso, arriva la revoca ufficiale della Ztl di piazza Dante. Un provvedimento che era nell'aria. Negli ultimi mesi, cittadini, commercianti, operatori turistici avevano chiesto di consentire a tempo indeterminato il libero transito ai varchi Ztl di piazza Dante. Una necessità segnalata più volte dal consiglio comunale e all'unanimità dalla commissione Infrastrutture, Trasporti e viabilità, i quali non ritenendo appieno raggiunti gli obiettivi prefissati hanno chiesto di valutare l'opportunità di una definitiva soppressione della Ztl.

La decisione del Comune: via la Ztl Dante

Cosa prevede allora il dispositivo del Comune? Nella nota firmata dai tre assessori, si ricorda tutto il processo amministrativo che ha portato alla decisione di oggi:

In linea con le istanze dei cittadini, con la volontà del consiglio comunale e della commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, si sono espresse anche le Municipalità interessate, facendo pervenire specifici ordini del giorno approvati dagli organi consiliari municipali, con cui hanno chiesto un'ulteriore proroga del pre-esercizio finalizzata ad avviare il necessario processo tecnico-amministrativo per valutare il mantenimento dei varchi di piazza Dante.

Da qui, l'ultima proroga del pre-esercizio di 40 giorni dei due varchi di via Toledo, altezza via dei Pellegrini, in direzione via Pessina, e di Piazza Dante, in direzione via Toledo. L'11 ottobre si è svolta una riunione con tutti i servizi comunali e le Municipalità interessate per valutare la sospensione-eliminazione dei varchi. La II Municipalità si è riservata un approfondimento. Dopo un primo parere non vincolante, il Comune ha chiesto un parere obbligatorio alla Municipalità. Il consiglio del parlamentino si è riunito il 15 novembre, ma non ha approvato alcun documento.