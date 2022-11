Trasporto pubblico a Napoli

Ztl Dante, resta tutto com’è fino al 30 novembre: prorogato il pre-esercizio Il pre-esercizio delle telecamere sarebbe scaduto domani, dando il via anche alle multe. Invece resterà tutto invariato fino alla fine del mese.

Prorogato fino al 30 novembre il pre-esercizio delle telecamere della Ztl di piazza Dante che sarebbe scaduto domani 9 novembre. Da giovedì 10 la Ztl sarebbe quindi tornata attiva a tutti gli effetti, cominciando ad elevare le multe. Invece, resterà tutto così com'è adesso fino a fine mese. Questa la decisione assunta oggi dal Comune di Napoli, che l'ha comunicato alla Polizia Municipale ed ai servizi viabilità e multe, con una nota degli assessori Edoardo Cosenza (Viabilità), Antonio De Iesu (Sicurezza) e Teresa Armato (Turismo).

Ma il Comune vuole cancellarla per sempre

L'ipotesi dell'amministrazione resta comunque quella di revocare e abolire definitivamente la Ztl di piazza Dante, rendendo il transito libero per tutti. Una soluzione votata all'unanimità dalla commissione comunale Infrastrutture, presieduta da Nino Simeone. Ma si aspetta il parere obbligatorio della II Municipalità, che terrà il suo consiglio il 15 novembre. Ma cosa c'è scritto nel documento firmato oggi, 8 novembre 2022?

"Negli ultimi mesi – scrivono i tre assessori nella nota – è stato chiesto da cittadini, commercianti, operatori turistici, di consentire a tempo indeterminato il libero transito ai varchi Ztl di piazza Dante. Tale necessità è stata più volte segnalata anche dall'assise consiliare, nonché dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, che, ritenendo non raggiunti appieno gli obiettivi prefissati, hanno chiesto di valutare l'opportunità di una definitiva soppressione della Ztl".

Gli assessori ripercorrono l'iter amministrativo di questi mesi:

"In linea con le istanze dei cittadini, con la volontà del Consiglio Comunale e della Commissione Infrastrutture, si sono espresse anche le Municipalità interessate, facendo pervenire specifici ordini del giorno, approvati dagli organi consiliari municipali, con cui hanno chiesto una ulteriore proroga del pre-esercizio finalizzata ad avviare il necessario processo tecnico-amministrativo per valutare il mantenimento dei varchi di piazza Dante".

La decisione finale entro novembre

Dopo questa richiesta, arrivata a settembre, il Comune ha concesso un ulteriore periodo di pre-esercizio di 40 giorni per i varchi telematici di controllo degli accessi di via Toledo, altezza via dei Pellegrini, in direzione via Pessina, e piazza Dante in direzione via Toledo, al fine di avviare il procedimento tecnico amministrativo per la valutazione circa il mantenimento dei varchi di piazza Dante.

L'11 ottobre scorso si è tenuta una riunione con i servizi e Municipalità per la sospensione-eliminazione dei varchi di controllo degli accessi della Ztl di piazza Dante. Dalla riunione è arrivato "il parere favorevole" alla sospensione temporanea del provvedimento. La Municipalità 2 si è riservata un approfondimento. Il 2 novembre il consiglio municipale ha preso atto dei pareri arrivati dal territorio e ha trasmesso la relazione alla giunta comunale. Quest'ultima ha chiesto un ulteriore parere obbligatorio alla Municipalità, esprimendosi per mantenere o meno la Ztl Dante. Il consiglio municipale si riunirà il 15 novembre prossimo.