Zona Ospedaliera, partiti lavori in via Domenico Fontana chiusa dopo crollo: entro oggi riaprirà una corsia Partiti i lavori di ripristino in via Domenico Fontana, chiusa da ieri, all’altezza di via Palermo e via San Giacomo dei Capri, a seguito dello sprofondamento della strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Partiti i lavori in via Domenico Fontana al Rione Alto, dopo lo sprofondamento della strada avvenuto nella giornata di ieri, come riportato da Fanpage.it. Dalle prime ore di questa mattina, venerdì 8 novembre 2024, gli operai specializzati della Napoli Servizi hanno avviato i lavori di ripristino del manto stradale. Dopo aver accertato che non c'erano perdite sottostanti, infatti, non è stato più necessario l'intervento dell'Abc, la società dell'acquedotto di Napoli.

Via Domenico Fontana chiusa, "oggi pomeriggio riaperta una corsia"

Lo sprofondamento è avvenuto nel tratto finale di via Domenico Fontana, all'altezza di via Giulio Palermo e dell'incrocio con via San Giacomo dei Capri. La chiusura della strada ha comportato la deviazione delle auto verso il Rione Alto, dove si trova la fermata della metro Linea 1, con uscita di fronte all'Ospedale Pascale, con grossi disagi alla circolazione. Il Comune di Napoli ha spiegato che "al momento sono in corso i lavori di riempimento e nel pomeriggio – di oggi (ndr) – sarà sistemato un nuovo tappetino di afalto che consentirà la parziale riapertura della corsia. Domani mattina – sabato 9 novembre 2024 (ndr) – sarà completamente rimossa la recinzione e la strada ritornerà ad essere riaperta interamente al traffico".

La strada è stata chiusa ieri dalla Protezione Civile, che ha transennato l'area del cedimento con il nastro bianco e rosso. Traffico impazzito in tutta la Zona Ospedaliera, con le auto dirette verso via Pietro Castellino e via D'Antona costrette a fare il giro all'interno del Rione Alto e a sbucare all'altezza dell'Ospedale oncologico Pascale. La conseguenza è stata la formazione di una mini-voragine di una 30ina di centimetri di diametro, in prossimità dell'incrocio con il Rione Alto. Si tratta di uno snodo fondamentale per la circolazione, perché arriva alla fine della strada, alla confluenza con via San Giacomo dei Capri.