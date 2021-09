Zainetti e cuffie bluetooth in regalo per convincere i giovani a vaccinarsi: l’iniziativa dell’Asl Napoli 3 Sud Per imprimere una accelerazione alla campagna di vaccinazione tra i giovani in vista del ritorno tra i banchi di scuola, l’Asl Napoli 3 Sud ha deciso di mettere a disposizione di tutti i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni zainetti in tela, calamite, evidenziatori e cuffiette bluetooth.

A cura di Federica Grieco

Con l'imminente ritorno tra i banchi di scuola si studiano soluzioni per spingere i ragazzi a vaccinarsi in massa. È così che l'Asl Napoli 3 Sud ha deciso di mettere a disposizione di tutti i ragazzi zainetti in tela, calamite, evidenziatori e, fino ad esaurimento delle scorte, cuffiette bluetooth durante le due giornate dedicate alla vaccinazione degli studenti tra i 12 e i 17 anni e del personale scolastico non ancora immunizzato.

Vaccini open day con gadget

Gli open day si terranno il 5 e il 12 settembre dalle 8 alle 20 e sono stati organizzati dal responsabile vaccinazioni nelle scuole Pierluigi Pecoraro. Anche in questo caso non è necessaria alcuna prenotazione. L'obiettivo di questa iniziativa è "spingere al massimo sull'acceleratore della macchina vaccinale", si legge in una nota dell'azienda sanitaria con sede a Torre del Greco.

Intanto il 3 settembre, dalle 18 alle 24, torna "VaccinPiazza" in piazza Leone e piazza Mercato a Pomigliano D'Arco con la presenza delle unità mobili Asl.

Vaccini e arte

Ma per convincere la popolazione campana a vaccinarsi si ricorre anche anche all'arte. Sono in corso, infatti, gli open day programmati dall'Asl Napoli 1 Centro – dal 30 agosto al 3 settembre, dalle ore 9 alle 18 – aperti ai cittadini di tutte le fasce di età, senza preventiva prenotazione, che permettono a chi deciderà di sottoporsi alla vaccinazione di riscoprire i luoghi d'arte. Per tutti coloro che approfitteranno delle 1.000 dosi giornaliere a disposizione alla Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte, al termine dell'inoculazione ci sarà la possibilità trascorrere il periodo di osservazione in una sala allestita con le riproduzioni dei principali capolavori presenti nel museo. Inoltre, tutti i vaccinati alla Fagianeria avranno diritto a una riduzione del prezzo del biglietto di ingresso.