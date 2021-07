Nei giorni scorsi Wanda Nara, showgirl e procuratrice del marito, il calciatore del Psg Mauro Icardi, è arrivata a Capri: la sua vacanza, con al seguito le due figlie, è stata immortalata in video e fotografie che l'argentina ha pubblicato sui suoi profili social. Tra questi, però, uno che potrebbe costarle caro: in alcune storie Instagram pubblicate tre giorni fa, col sottofondo di "Volare" di Domenico Modugno, la si vede mentre, a qualche metro dai traghettatori che la aspettano, si gode un bagno nelle acque della Grotta Azzurra, che sono interdette alla balneazione.

Il tuffo vietato di Wanda Nara nella Grotta Azzurra

L'area è considerata sito museale molto delicato, ma oltre questo c'è una specifica ordinanza della Capitaneria di Porto di Napoli che prevede il divieto di fare il bagno nella Grotta Azzurra di Capri per motivi di sicurezza in quanto, a causa della corrente e della risacca, sono pericolosi per i bagnanti sia l'ingresso sia l'uscita a nuoto. Le sanzioni sono salate: da mille a tremila euro di multa. Nonostante questo, sono ancora in molti quelli che non resistono a quelle acque cristalline e sfidano le norme pur di fare un tuffo (e qualche volta immortalano tutto in un video che viene poi pubblicato sui social).

Lo aveva fatto anche la top model tedesca Heidi Klum, che nell'agosto 2019 aveva fatto il bagno insieme al neo marito Tom Kaulitz; i due, pizzicati da una pattuglia dei carabinieri di Anacapri, erano stati sanzionati. Ma nei controlli della Guardia Costiera ci sono finiti anche semplici bagnanti, come i quattro turisti beccati nel luglio scorso: per loro mille euro di multa a testa per il bagno e altri 500 per avere ancorato l'imbarcazione con cui erano arrivati a meno di 50 metri dall'ingresso dell'antro.