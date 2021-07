"Quanto sei bella Capri". Poche parole, quanto mai vere, fungono da dichiarazione d'amore per l'isola azzurra di Wanda Nara, showgirl argentina e procuratrice del marito, il connazionale Mauro Icardi, attaccante attualmente in forza al Paris Saint Germain, con un lungo passato in Italia, prima alla Sampdoria e poi all'Inter. La bella showgirl argentina è sbarcata a Capri, dove si sta concedendo qualche giorno di relax insieme alle figlie – Icardi, fino a questo momento, non è stato avvistato – all'inizio di questa settimana: e allora ieri, nel corso del suo primo vero giorno sull'isola, Wanda Nara ha pubblicato sui suoi social una foto in bikini dalla terrazza del noto hotel Quisisana, dove alloggia, dichiarando tutto il suo amore per Capri.

Nel corso della sua permanenza sull'isola azzurra, Wanda Nara si è concessa insieme alle bambine anche una tappa al "Il Riccio", ristorante una stella Michelin ad Anacapri. Nel pomeriggio di ieri, poi, la bella argentina ha pubblicato una foto, tra i vicoli di Capri, nella quale sventola il tricolore italiano, prima del match tra gli Azzurri e la Spagna, vinto poi dalla Nazionale, che ha raggiunto così la finale degli Europei.

A Capri tornano turisti e vip

La massiccia campagna di vaccinazione contro il Coronavirus a Capri ha fatto sì che l'isola diventasse Covid free già all'inizio dello scorso mese di maggio, invogliando i turisti, tra cui anche tanti vip, a trascorrervi le proprie vacanze. Non solo Wanda Nara: nel weekend appena trascorso, a Capri sono state avvistati anche Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara, e Benedetta Parodi.