Vuole soldi dalla moglie, poi la prende a calci e pugni: 57enne arrestato nel Napoletano È accaduto ad Acerra: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno identificato e arrestato il 57enne.

A cura di Valerio Papadia

Tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia: queste le accuse con le quali un uomo di 57 anni è stato arrestato ad Acerra, nella provincia di Napoli, dalla Polizia di Stato. Nel pomeriggio di ieri, martedì 2 maggio, gli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato sono intervenuti in via Conte di Lemos dove era stata segnalata un'aggressione nei confronti di una donna.

Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, come era già avvenuto in precedenti occasioni, il marito le aveva chiesto insistentemente dei soldi: quando la donna si era rifiutata di assecondare la sua richiesta, l'uomo l'aveva aggredita, colpendola con calci, pugni e schiaffi. Gli agenti della Polizia di Stato hanno così provveduto ad indentificare e arrestare il marito della donna: si tratta, come detto, di un uomo di 57 anni del posto.

Soltanto qualche giorno fa, a Torre del Greco, ancora nella provincia di Napoli, dove un uomo di 64 anni è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, infatti, dopo essere stato riaccolto in casa dall'ex moglie – aveva già ricevuto un divieto di avvicinamento per maltrattamenti – ha ricominciato a picchiare la donna, ha tentato di strangolarla e ha più volte abusato sessualmente di lei. La donna è riuscita a chiedere aiuto ai carabinieri, che sono giunti sul posto e hanno arrestato il 64enne.