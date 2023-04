Tenta di strangolare l’ex moglie, poi la violenta ripetutamente: 64enne arrestato nel Napoletano Nei confronti dell’uomo era già stato imposto un divieto di avvicinamento all’ex moglie: il 64enne è stato arrestato dai carabinieri a Torre del Greco, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

L'ex moglie lo aveva riaccolto in casa, nonostante l'uomo avesse già ricevuto un divieto di avvicinamento per le violenze commesse ai suoi danni in passato. Violenze che sono ricominciate non appena l'uomo ha fatto ritorno a casa e che hanno portato i carabinieri ad arrestare un 64enne a Torre del Greco, in provincia di Napoli. La donna ha riaccolto l'ex marito in casa sperando di poter ricominciare, ma ben presto l'uomo ha ripreso nuovamente i comportamenti violenti che in passato avevano spinto i giudici ad emanare il divieto di avvicinamento nei suoi confronti.

La donna è fuggita e ha chiesto aiuto ai carabinieri

Dal momento in cui ha varcato l'uscio dell'abitazione, il 64enne ha picchiato più volte l'ex moglie, ha tentato di strangolarla e ha ripetutamente abusato sessualmente di lei. La donna è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri: nell'abitazione sono dunque intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile e della stazione di Torre del Greco, che hanno dovuto faticare non poco per costringere il 64enne a lasciare la casa, visto che l'uomo si rifiutava di andare via. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato arrestato ed è stato portato in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.