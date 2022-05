Trasporto pubblico a Napoli

Vuole scendere dal bus in corsa in Galleria Laziale, sfonda a pugni lo sportello e va via Il passeggero voleva scendere al di fuori della fermata, con il mezzo in movimento. Ha forzato lo sportello del bus 151, rompendolo. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un passeggero chiede di scendere dal bus in corsa sotto la Galleria Laziale, l'autista non acconsente e l'uomo dà in escandescenze cominciando a colpire violentemente lo sportello anteriore dell'autobus, della linea 151 “Piazza Garibaldi-Piazzale Tecchio”, fino a spaccarlo. Poi, una volta aperto, scende e se ne va. L'episodio è accaduto stamattina, attorno alle ore 6,15. Il bus aveva appena attraversato il tunnel che collega Mergellina a Fuorigrotta. La conducente si è fermata e ha chiamato i carabinieri per denunciare quanto accaduto.

Il passeggero voleva scendere al di fuori della fermata

I militari dell'Arma sono intervenuti quindi in via Giulio Cesare, dove l'autobus era riuscito a fermare in sicurezza. Dai primi accertamenti pare che poco prima, mentre l'autista stava percorrendo la Galleria Laziale, il passeggero avesse cominciato ad inveire contro di lei. L'uomo voleva scendere al di fuori della fermata, con il mezzo in movimento. Ha quindi accusato l'autista di non essersi fermata a piazza Sannazaro ed ha cominciato ad aggredirla verbalmente. Poi, spazientito ha deciso di forzare la porta anteriore dell'autobus, di proprietà dell'Anm, l'azienda cittadina dei trasporti, prendendo a pugni lo sportello e rompendo così il dispositivo di apertura automatica.

Completata la sua opera, è uscito dal mezzo ed è andato via. Sono attualmente in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, individuare e identificare il responsabile. Non è escluso che possano essere utilizzate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire precisamente quanto avvenuto.